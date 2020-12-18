ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сухо и до +5 тепла: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 18 декабря 2020 08:00
Сухо и до +5 тепла: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 18 декабря, погода в Украине будет облачной и без осадков. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +5, однако ночью преимущественно на всей территории страны ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет в пределах +1 +5 градусов, а ночью она опустится до -2 +3.

В центральных и северных регионах температура воздуха днем составит от -1 до +2, а ночью от -2 до +1.

В восточных и южных областях температура воздуха в дневное время будет колебаться от -1 до +5, а ночью столбики термометров покажут от -3 до +3 градусов.

Сухо и до +5 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков и пасмурно. Температура воздуха как днем, так и ночью будет от -1 до +1.

Сухо и до +5 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря из-за сильного тумана.

Также РБК-Украина писало, что 18-19 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь