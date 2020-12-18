Сухо и до +5 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В пятницу, 18 декабря, погода в Украине будет облачной и без осадков. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +5, однако ночью преимущественно на всей территории страны ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет в пределах +1 +5 градусов, а ночью она опустится до -2 +3.

В центральных и северных регионах температура воздуха днем составит от -1 до +2, а ночью от -2 до +1.

В восточных и южных областях температура воздуха в дневное время будет колебаться от -1 до +5, а ночью столбики термометров покажут от -3 до +3 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков и пасмурно. Температура воздуха как днем, так и ночью будет от -1 до +1.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря из-за сильного тумана.

Также РБК-Украина писало, что 18-19 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед.