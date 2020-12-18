Сухо та до +5 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У п'ятницю, 18 грудня, погода в Україні буде похмурою та без опадів. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +5, однак вночі переважно на всій території країни очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде в межах +1 +5 градусів, а вночі вона опуститься до -2 +3.

У центральних та північних регіонах температура повітря вдень становитиме від -1 до +2, а вночі від -2 до +1.

У східних та південних областях температура повітря у денний час буде коливатися від -1 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до +3 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів та похмуро. Температура повітря як в день, так і вночі буде від -1 до +1.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня через сильний туман.

Також РБК-Україна писало, що 18-19 грудня в Україні істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця.