ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Депутата райсовета и главу ОТО Киевской области задержали по подозрению в мошенничестве

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 15:35
Депутата райсовета и главу ОТО Киевской области задержали по подозрению в мошенничестве Фото: задержание депутата райсовета и главы ОТО Киевской области (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали депутата райсовета и главу объединенной территориальной общины (ОТО) Киевской области за мошенничество в особо крупном размере, совершенному по предварительному сговору. Они пытались завладеть 2,6 млн гривен местного жителя за помощь в выделении земельного участка.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия глава ОТО вместе с депутатом райсовета пытались завладеть деньгами местного жителя. Они пообещали ему решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, изменив его целевое назначение. Свои услуги они оценили в 2,6 млн гривен. Деньги планировалось получить частями через посредника - 280 тысяч, 800 тысяч и 1,6 млн гривен.

Подозреваемых в мошенничестве задержали при получении посредником второй части денег. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет управление Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении СБУ.

Фото: задержание депутата райсовета и главы ОТО Киевской области (gp.gov.ua)

Напомним, в начале апреля СБУ разоблачила на взятке депутата Бориспольского районного совета. Он требовал и получил от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили первые подозрения по делу о "ядерных взятках". Так, подозрение сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины мошенничество
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена