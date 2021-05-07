Депутата райсовета и главу ОТО Киевской области задержали по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали депутата райсовета и главу объединенной территориальной общины (ОТО) Киевской области за мошенничество в особо крупном размере, совершенному по предварительному сговору . Они пытались завладеть 2,6 млн гривен местного жителя за помощь в выделении земельного участка.

По версии следствия глава ОТО вместе с депутатом райсовета пытались завладеть деньгами местного жителя. Они пообещали ему решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, изменив его целевое назначение. Свои услуги они оценили в 2,6 млн гривен. Деньги планировалось получить частями через посредника - 280 тысяч, 800 тысяч и 1,6 млн гривен.

Подозреваемых в мошенничестве задержали при получении посредником второй части денег. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет управление Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении СБУ.

Фото: задержание депутата райсовета и главы ОТО Киевской области (gp.gov.ua)