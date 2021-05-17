ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львове сотрудника СБУ подозревают в присвоении "ювелирки" на 8,5 млн гривен

Новина українською →
Львов, Понедельник 17 мая 2021 14:53
Во Львове сотрудника СБУ подозревают в присвоении "ювелирки" на 8,5 млн гривен Фото: Во Львове сотрудника СБУ подозревают в присвоении "ювелирки" на 8,5 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Львове следователя Службы безопасности Украины подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Следствие установило, что в ноябре 2018 года в Международном аэропорту "Львов" сотрудники СБУ изъяли ювелирные изделия из золота и серебра весом более 24 кг, которые перевозились незаконно. После чего было открыто уголовное дело по факту возможных противоправных действий таможенников, а именно вероятного содействие гражданину в незаконном перемещении изделий.

После суд наложил арест на ювелирные изделия. В январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ним для якобы проведения судебных экспертиз.

А в середине января 2019 года правоохранитель противоправно вернул арестованные ювелирные изделия "владельцу". Общая стоимость изделий в ломе составляет более 8,65 млн гривен.

Следователя по особо важным делам одного из отделений СБУ во Львовской области обвиняется в превышении служебных полномочий, в частности умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины ГБР Львовская область
NEWS
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров