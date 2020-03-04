Судью по делу о госизмене Януковича отстранили от работы

Фото: Константин Васалатий (РБК-Украина)

Константина Васалатия отстранили от совершения правосудия

Судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, отстранили от совершения правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебной власти Украины".

Сообщается, что Васалатия отстранили на основании решения первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

"Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2020", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что он будет отстранен до принятия решение об увольнении или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, в январе скандальный судья Павел Вовк снова возглавил Окружной административный суд Киева.

В декабре 2019 года Высший совет правосудия отказался уволить судью, запретившего Евромайдан. Сообщалось, что в представлении об увольнении судьи Окружного админсуда Киева Богдана Санина не были указаны конкретные и веские аргументы, свидетельствующие о его несоответствии должности и критериям добропорядочности.