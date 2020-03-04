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Суддю у справі про держзраду Януковича відсторонили від роботи

Новини » Політика     04.03.2020 - 18:59
Суддю у справі про держзраду Януковича відсторонили від роботи
Фото: Костянтин Васалатій (РБК-Україна)

Костянтина Васалатія відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю Оболонського райсуду Києва Костянтина Васалатія, який входив до колегії у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, відсторонили від здійснення правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Судової влади України".

Повідомляється, що Васалатія відсторонили на підставі рішення першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

"Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади прийняла Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 4 березня 2020", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що він буде відсторонений до прийняття рішення про звільнення або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, в січні скандальний суддя Павло Вовк знову очолив Окружний адміністративний суд Києва.

У грудні 2019 року Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю, який заборонив Євромайдан. Повідомлялося, що в поданні про звільнення судді Окружного адмінсуду Києва Богдана Саніна не були вказані конкретні й вагомі аргументи, які свідчать про його невідповідність посаді і критеріям доброчесності.

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