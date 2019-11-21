"Судьям", которые вынесли приговор Чийгозу, объявили подозрение

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении двум бывшим судьям Апелляционного суда АР Крым, а на момент совершения преступления - "судьям" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что "судей" обвиняют в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Подозрение касается фактов уголовного преследования участников проукраинского митинга, который проходил возле Верховного совета АР Крым 26 февраля 2014 года.

Так, по данным следствия, одному из руководителей Меджлиса и другим проукраинским активистам было незаконно предъявлено обвинение по факту организации массовых беспорядков. Обвинительный акт рассматривался коллегиально "судьями" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым", которые во время судебного разбирательства лишили одного из руководителей Меджлиса предусмотренных прав и средств защиты, нарушили право последнего на судебное рассмотрение в его присутствии, предвзято и одностороннего предоставили оценку собранным доказательствам.

По результатам судебного разбирательства указанные "судьи" незаконно вынесли приговор, которым подозреваемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ, то есть в организации массовых беспорядков, которых он не совершал.

"Указанные действия "судей" были первыми проявлениями реализации политики преследованием украинцев в Крыму, которая, к сожалению, продолжается и до сих пор", - отметили в прокуратуре.

Как известно, заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза арестовали за участие в митинге перед зданием Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года. Впоследствии "суд" назначил ему наказание в виде 8 лет колонии. Осенью 2017 года российская власть передала Турции политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Они вернулись в Украину.

Ранее прокуратура Автономной Ремпублики Крым сообщила о подозрении бывшему заместителю Ялтинского городского военного комиссариата.