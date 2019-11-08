Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении "военному комиссару" Ялты

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С 2015 по 2019 года оккупационная власть произвела девять незаконных призывов в ряды ВС России

Прокуратура Автономной Ремпублики Крым сообщила о подозрении бывшему заместителю Ялтинского городского военного комиссариата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, так называемом "военному комиссару" Ялты сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении лиц служить в вооруженных силах государства - оккупанта).

Досудебным расследованием было установлено, что указанное лицо будучи "военным комиссаром" Ялты и одновременно являясь "заместителем главы призывной комиссии", осуществлял принудительный призыв гражданского населения временно оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ.

Прокурор АР Крыма Игорь Поночовный заявил, что в течение четырех лет оккупационная власть произвела девять незаконных призывов в ряды ВС России.

"В течение 2015-2019 годов, оккупационная власть провела 9 незаконных призывов в ряды ВС РФ, в ходе которых на срочную военную службу призвано около 19 000 гражданских жителей Крыма, в том числе, используются для участия в военных операциях за пределами РФ. Сейчас идет очередная незаконная осенняя кампания. За "уклонение от службы" оккупанты массово преследуют крымчан, в частности путем привлечения к ответственности по уголовному законодательству РФ, предусматривающей реальное лишение свободы", - отметил он.

Напомним, с 2014 года Вооруженные силы Российской Федерации призвали в свои ряды 18,9 тысячи крымчан. При этом отмечается, что этой осенью ожидается еще около 3,5 тысячи призывников.

Кроме того, в оккупированном Крыму в текущем году за уклонение от службы в армии РФ были осуждены 17 жителей полуострова. Всего в 2019 году было возбуждено 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще три - на рассмотрении.