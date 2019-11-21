"Суддям", які винесли вирок Чийгозу, оголосили підозру

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру двом колишнім суддям Апеляційного суду АР Крим, а на момент вчинення злочину - "суддям" незаконно створеного "Верховного суда Республики Крым". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що "суддів" звинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни). Підозра стосується фактів кримінального переслідування учасників проукраїнського мітингу, що відбувався біля Верхової ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Так, за даними слідства, одному з керівників Меджлісу та іншим проукраїнським активістам було незаконно пред’явлено обвинувачення за фактом організації масових безпорядків. Обвинувальний акт розглядався колегіально "суддями" незаконно створеного "Верховного суда Республики Крым", які під час судового розгляду позбавили одного з керівників Меджлісу передбачених прав та засобів захисту, порушили право останнього на судовий розгляд за його присутності, упереджено та однобічного надали оцінку зібраним доказам.

За результатами судового розгляду, зазначені "судді" незаконно винесли вирок, яким вищевказану особу визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 УК РФ, тобто в організації масових заворушень, яких останній не вчиняв.

"Зазначені дії "суддів" були першими проявами реалізації політики переслідуванням українців в Криму, яка, на жаль, триває й досі", - відзначили в прокуратурі.

Як відомо, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза арештували за участь в мітингу перед будівлею Верховної ради Криму 26 лютого 2014 року. Згодом "суд" призначив йому покарання у вигляді 8 років колонії. Восени 2017 року російська влада передала Туреччині політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Вони повернулися в Україну.

Раніше прокуратура Автономної Ремпублики Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату.