Суды закрыли 80% дел о нарушении финансирования партий

В 2019 году суды закрыли почти в 80% рассмотренных дел о нарушении финансирования политических партий. Таких дело было 630.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) в ответ на запрос движения "ЧЕСНО".

Так, 122 дела закрыли в связи с истечением срока (подтверждено вину и состав административного правонарушения), 265 - из-за истечения срока (без определения вины и состава административного правонарушения), а 243 - в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения

НАПК в 2019 году составило и подало на рассмотрение в суд 1174 протокола о нарушении финансирования партий по ст. 212-15 и 212-21 Административного кодекса. Из них на рассмотрении осталось 381 дело.

В ведомстве уточнили, из-за чего суды обычно закрывают дела:

Процедурная причина. НАПК обязано ознакомить нарушителей материалами протокола и только после этого передавать его в суд. Уже на этом этапе процесс затягивается, ведь правонарушители или не являются на вызов, либо избегают получения корреспонденции;

НАПК обязано ознакомить нарушителей материалами протокола и только после этого передавать его в суд. Уже на этом этапе процесс затягивается, ведь правонарушители или не являются на вызов, либо избегают получения корреспонденции; Рассмотрение протоколов в судах. По статистике, предоставленной НАПК, в судах эти дела изучают от 1,5 до 6 месяцев.

Еще одна проблема связана с самими судебными решениями.

"Например, типичным нарушением прошлого года было осуществление взноса партии лицом, имеющим налоговый долг. Судебные решения в таких делах, согласно объяснениям НАПК, опираются на отсутствие умысла или на то, что лицо не было проинформировано о наличии у него налогового долга. Также есть проблемы с трактовкой того, кто является субъектом административного правонарушения - сама партия или должностное лицо партии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году партии вернули донорам или перечислили в госбюджет не менее 173 миллионов гривен. Типичной причиной возврата вклада было наличие налогового долга у донора партии.

Напомним, ранее НАПК остановило госфинансирование партии "Слуга народа", которая сама возжелала отказаться от 70 миллионов гривен государственных средств.

При этом ранее в интервью РБК-Украина глава НАПК Александр Новиков заявил, что еще ни одна политическая партия не обращалась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.