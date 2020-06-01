Суди закрили 80% справ про порушення фінансування партій

У 2019 році суди закрили майже у 80% розглянутих справ про порушення фінансування політичних партій. Таких справу було 630.

Про це повідомили у Національному агентстві з запобігання корупції (НАЗК) у відповідь на запит руху "ЧЕСНО".

Так, 122 справи закрили у зв'язку із закінченням терміну (підтверджено вину і складу адміністративного правопорушення), 265 - через закінчення терміну (без визначення вини та складу адміністративного правопорушення), а 243 - у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення

НАЗК у 2019 році склала і подала на розгляд до суду 1174 протоколи про порушення фінансування партій за ст. 212-15 і 212-21 Адміністративного кодексу. З них на розгляді залишилася 381 справа.

У відомстві уточнили, через що суди зазвичай закривають справи:

Процедурна причина. НАЗК зобов'язане ознайомити порушників матеріалами протоколу і тільки після цього передавати його в суд. Вже на цьому етапі процес затягується, адже правопорушники або не являються на виклик, або уникають отримання кореспонденції;

НАЗК зобов'язане ознайомити порушників матеріалами протоколу і тільки після цього передавати його в суд. Вже на цьому етапі процес затягується, адже правопорушники або не являються на виклик, або уникають отримання кореспонденції; Розгляд протоколів в судах. За статистикою, наданою НАЗК, в судах ці справи вивчають від 1,5 до 6 місяців.

Ще одна проблема пов'язана з самими судовими рішеннями.

"Наприклад, типовим порушенням минулого року було здійснення внеску партії особою, що має податковий борг. Судові рішення у таких справах, згідно з поясненнями НАЗК, спираються на відсутність умислу або на те, що особа не була поінформована про наявність у неї податкового боргу. Також є проблеми з трактуванням того, хто є суб'єктом адміністративного правопорушення - сама партія або посадова особа партії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році партії повернули донорам або перерахували до держбюджету не менше 173 мільйонів гривень. Типовою причиною повернення вкладу була наявність податкового боргу у донора партії.

Нагадаємо, раніше НАЗК зупинило держфінансування партії "Слуга народу", яка сама забажала відмовитися від 70 мільйонів гривень державних коштів.

При цьому раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що ще жодна політична партія не зверталася на Національному агентству з питань запобігання корупції з заявою про відмову від державного фінансування.