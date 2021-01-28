Правозащитники призвали суд в Запорожье остановить попытки сорвать собрание акционеров "Мотор Сичи"

Общественное движение "Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции" призвало судей Хозяйственного суда Запорожской области остановить попытки сорвать собрание акционеров "Мотор Сичи". Правозащитники видят в этих попытках интерес бывшего собственника предприятия - Владислава Богуслаева.

Об этом говорится в обращении организации на странице в Facebook.

"Считаем важным предоставить акционерам [ПАО "Мотор Сич "] возможность присутствовать на общем собрании акционеров 31 января. Уже после проведения собрания у судей будет возможность отменить решение общего собрания акционеров, если будут установлены нарушения закона", - написали активисты в обращении к председателю Хозсуда области Михаилу Мирошниченко.

Активисты также обратили внимание на многочисленные "спам-иски", поданные в один день 26 января, которые направлены на срыв собрания акционеров.

"26.01.2021 в Хозяйственный суд Запорожской области поступило 7 аналогичных заявлений о принятии мер обеспечения иска до подачи иска. Ответчиком по всем заявлениям определено ПАО "Мотор Сич". Такие действия - это злоупотребление процессуальными правами, направленное на манипулирование автоматизированной системой документооборота суда! Заявители по указанным заявлениям (Мирошниченко Ф.В., Криворучко В., Семеновых А.В., Коцюба О.В., Сисоенко П.А., Лемех Л.М., Полывяный С.А.) являются связанными лицами, целью которых является незаконное недопущения проведения Общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич", которые состоятся 31.01.2021", - говорится в обращении.

Правозащитники призвали судей принять экстренные меры и сообщить о вмешательстве связанных лиц ПАО "Мотор Сич" в осуществление правосудия.

"Просим безотлагательно организовать общее собрание судей Хозяйственного суда Запорожской области для сообщения им об изложенных в этом сообщении незаконных действиях соответствующих лиц и с целью предотвращения нарушения положений ГПК Украины и прав акционеров ПАО "Мотор Сич". Безотлагательно обратиться в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в осуществление правосудия с целью вынесения неправосудного решения", - добавили правозащитники.

По мнению активистов, проведение собрания акционеров - единственный способ вывести "Мотор Сич" из тупика, в который его завели бывшие топ-менеджеры.

"На заводах корпорации происходят массовые сокращения: более десяти тысяч специалистов остались выброшенными на улицу. Руководство предприятия легкомысленно отбирает у десятков тысяч семей ресурс для выживания, у города - бюджетные средства", - отмечается в письме.

Напомним, ранее адвокат и правозащитник из Запорожья Станислав Гришин, к которому сотрудники "Мотор Сич" часто обращаются за правовой помощью, заявил, что заводчане сталкиваются с угрозами, запугиванием увольнениями и давлением со стороны менеджмента.

Как ранее писало РБК-Украина, китайские акционеры "Мотор Сич" уже обратились в международный арбитраж. Они намерены потребовать компенсации ущерба от Украины в размере $ 3,5 млрд, если не найдут защиты своих законных интересов у украинского правосудия и государства.