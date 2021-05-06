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Суды хотят лишить возможности отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцев

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 15:54
Суды хотят лишить возможности отменять решения СБУ о запрете въезда иностранцев Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Административные суды хотят лишить возможности останавливать решения Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцев. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №5410.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Глава государства обращает внимание, что Госмиграции, СБУ, орган охраны государственной границы, уполномоченное подразделение Национальной полиции сегодня объективно лишены возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия.

"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.

Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в нашу страну и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.

Президент обращает внимание, что данные судебные решения могут привести к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.

Это также может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в нашу страну и законного пребывания иностранцев, в отношении которых есть подозрения в причастности к:

  • иностранным специальным службам, прежде всего России,
  • международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям,
  • транснациональным преступным группировкам,
  • к деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма.

Напомним, глава государства внес этот законопроект еще в конце апреля. Однако сначала его текст отсутствовал.

Так, в Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне". Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5246 президента.

В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает" суд в смартфоне "РБК-Украина писало, что эта система может появиться в Украине в конце года.

Кроме того, глава государства предлагает создать Киевский городской окружной административный суд и ликвидировать Окружной административный суд Киева. Он внес в Раду законопроект.

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