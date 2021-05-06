Суди хочуть позбавити можливості скасовувати рішення СБУ про заборону в'їзду іноземців

Адміністративні суди хочуть позбавити змоги зупиняти рішення Служби безпеки України, Державної міграційної служби та Держприкордонслужби про заборону в'їзду іноземців. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №5410.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Глава держави звертає увагу, що Держміграції, СБУ, орган охорони державного кордону, уповноважений підрозділ Національної поліції на сьогодні об'єктивно позбавлені можливості ефективно реалізовувати надані їм повноваження.

"Досить часто дія прийнятих ними рішень про заборону в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну зупиняється на підставі ухвал адміністративних судів, постановлених у зв'язку із вжиттям заходів забезпечення позовів", - сказано у пояснювальній записці.

Аргументом таких ухвал є те, що рішення про заборону в'їзду не дає іноземцю або особі без громадянства змоги прибути в нашу державу та взяти особисту участь у розгляді справи в суді.

Президент звертає увагу, що дані судові рішення можуть призвести до втрати такого превентивного інструменту забезпечення національної безпеки, як заборона в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства.

Це також може мати наслідком створення умов для безперешкодного в'їзду у нашу країну і законного перебування іноземців, щодо яких є підозри в причетності до: