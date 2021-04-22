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Зеленский внес в Раду закон об изменениях в Кодекс административного судопроизводства

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 11:55
Зеленский внес в Раду закон об изменениях в Кодекс административного судопроизводства Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде законопроект об изменениях в Кодекс административного судопроизводства. Документ зарегистрирован в парламенте под №5410.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Глава государства внес документ в парламент 21 апреля. Сейчас текст законопроекта отсутствует. Последний этап прохождения закона - передан на рассмотрение руководству.

Документ предлагает изменения в статью 151 кодекса. Она определяет виды обеспечения иска. Сейчас иск может быть обеспечен: приостановлением действия индивидуального акта или нормативно-правового акта; запретом ответчику совершать определенные действия; запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора; остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.

Предусмотрено, что суд может применить несколько мер обеспечения иска, которые должны быть соразмерными с заявленными истцом требованиями.

Напомним, в Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне". Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5246 президента Владимира Зеленского.

В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне" мы писали, что эта система может появиться в Украине в конце года.

Кроме того, глава государства предлагает создать Киевский городской окружной административный суд и ликвидировать Окружной административный суд Киева. Он внес в Раду законопроект.

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