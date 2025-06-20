РФ зруйнувала щонайменше 60 млн м² житла: Шуляк розповіла, скільки треба коштів на відбудову

В Верховній Раді озвучили головні цифри, які відображають поточний стан житлової сфери в Україні. В результаті російського вторгнення зруйновано 60 млн кв. метрів житла, на його відбудову потрібно щонайменше 86 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час обговорення "Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні. Поточний стан та можливі шляхи для покращення ситуації", організованого міжнародним фондом "Відродження" та Черкаським правозахисним центром.

Крім того, щонайменше 4,6 млн громадян мають статус внутрішньо переміщених осіб, більше ніж 600 тисяч осіб стоять у квартирних чергах, щонайменше 1 млрд євро Україна зобовʼязана виділили з бюджету на програму "єВідновлення" і житло для захисників до 2027 року і ці цифри - далеко не вичерпні.

За словами Шуляк, повномасштабне вторгнення, лише оголило всю ту проблематику, яка на сьогодні є в Україні в сфері житлової політики. Зокрема, згідно з останніми оцінками Світового банку, щоб відновити зруйноване або пошкоджене житло, Україні знадобиться щонайменше 86 млрд доларів. Крім цього, якщо виходити з кількості інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване житло, які громадяни подають через Дію, а зараз подано вже 850 тис таких повідомлень, виходить невтішна цифра - більше ніж 60 млн квадратних метрів пошкодженого або зруйнованого житла.

"Нагадаю, що Україна до повномасштабного вторгнення вводила в експлуатацію в середньому 9-10 млн квадратних метрів житла на рік. .Тобто нам Росія за три роки повномасштабного вторгнення зруйнувала те, що ми будували щонайменше 6 років. І ми розуміємо, що цифри, про які люди самі повідомляють державу, не є остаточними - у багатьох ВПО, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях, не завжди є доступ до свого житла розуміння, в якому воно стані. Тому ці цифри - ще далеко не остаточні", - підкреслила Шуляк.

Потреба в житлі та важливі кроки для вирішення проблеми

Іншою не менш важливою цифрою є і кількість внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які позбавлені можливості жити у своєму житлі. Станом на зараз, це вже більше ніж 4,6 млн осіб. Крім цього, додала Шуляк, понад 600 тисяч осіб стоять на квартирному обліку - у так званих квартирних чергах. Відтак, ці цифри наочно демонструють потребу у житлі, яке потрібно для вирішення їх житлового питання.

Перший крок, підкреслила Шуляк, для цього вже зроблено - в Україні з 2023 року реалізується програма компенсацій "єВідновлення", за якою вже понад 110 тис українських родин вже отримати виплати за пошкоджене або зруйноване житло.

Другим має стати ухвалення законопроєкту №12377 - "Про основні засади житлової політики", який має на меті створення умов, за яких всім цим громадянам стане простіше вирішити своє житлове питання. У програмі Ukraine Facility, за якою Україна отримує 50 млрд євро від ЄС до 2027 року, зазначено чіткий дедлайн його ухвалення - 4 квартал 2025 року, вказала Шуляк. Але законопроєкт, зареєстрований ще у січні цього року, рухається дуже повільно - до сесійної зали попри чіткі дедлайни законопроект не потрапляє.

"Є низка причин, частина з них політичні. Не всі опозиційні сили хочуть брати участь в такому голосуванні, тому що ми скасовуємо дуже застарілий житловий радянський кодекс", продовжила нардепка.

Вона нагадала, що кодекс був прийнятий в 1983 році, в ньому багато норм, які на сьогодні є шкідливими, вони стосуються і тих тем, які стосуються приватизації безоплатної житла, як формуються черги і чому ці черги не є прозорими і підзвітними тощо.

"Тому, ми руйнуємо таку застарілу радянську схему і беремо на себе зобов'язання запровадити нові підходи у формуванні житлової політики. І ми сподіваємося, що вже на наступному сесійному засіданні в залі парламенту цей законопроект у першому читанні буде розглянуто", - резюмувала Олена Шуляк.