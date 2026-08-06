Судові війни з податковою: кількість справ через податок на нерухомість досягла рекорду

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Рекордна статистика: У 2025 році кількість судових рішень щодо податку на нерухомість сягнула 6 128.

У 2025 році кількість судових рішень щодо податку на нерухомість сягнула 6 128. Причини некоректних ППР: розсинхрон через щоквартальне оновлення даних ДПС, непогашені архівні записи БТІ до 2013 року та помилковий облік нерухомості на ТОТ.

розсинхрон через щоквартальне оновлення даних ДПС, непогашені архівні записи БТІ до 2013 року та помилковий облік нерухомості на ТОТ. Порада юристів: Не йти до суду відразу, краще подати заяву на звірку даних або адміноскарження.

Судова статистика

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2025 році кількість судових та адміністративних спорів щодо податку на нерухомість досягла рекорду – 6 128 рішень (у середньому 510 на місяць).

За перше півріччя 2026 року вже зафіксовано 3 074 рішення, а середньомісячний показник навіть перевищив минулорічний і становить 512 справ.

Для порівняння: у 2021 році було винесено лише 3 188 рішень (266 на місяць), у 2022-му – 2 712 (226/міс.), у 2023-му – 3 389 (282/міс.), а в 2024 році – 4 261 (355/міс.). Тобто довоєнний показник був майже вдвічі меншим, ніж торік.

Причини сплеску судових позовів

Найчастіше спори щодо податку на нерухомість виникають через отримання громадянами некоректних податкових повідомлень-рішень.

Як пояснила РБК-Україна Козаєва Наталія, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Голова відділення НПУ у м.Києві, розсинхрон виникає на етапі передачі даних до ДПС: нотаріус фіксує угоду в держреєстрі в день підписання, а податкова отримує відомості лише щоквартально.

Ситуацію ускладнює й те, що податок нараховується за попередній рік, додає нотаріус. Тому у 2026 році громадяни отримують ППР за 2025 рік.

Крім того, некоректні податкові листи можуть виникати за майно, відчужене багато років тому.

До 2013 року реєстрацію прав власності на нерухомість здійснювало бюро технічної інвентаризації (БТІ), зауважує Козаєва. Проте автоматичного перенесення цих записів у ДРРП немає. Тому в реєстрі одночасно відображаються актуальний запис нового власника і непогашений архівний запис.

Також проблеми можуть виникати у власників майна на ТОТ або у зоні бойових дій. Як пояснює голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, раніше ДПС помилково враховувала таку площу під час розрахунку пільг, через що люди отримували некоректні ППР.

Чи варто йти в суд

Юристи юридичної компанії Sayenko Kharenko, радять не ігнорувати помилкове ППР, однак поспішати відразу йти до суду теж не варто.

Оскільки, вказують в юркомпанії, судовий процес вимагає тривалого часу (від 1 року) та суттєвих витрат на судовий збір і правову допомогу.

Натомість набагато простіше та швидше пройти адміністративне оскарження або подати до ДПС заяву про проведення звірки даних з оригіналами документів. Після перерахунку податкова видасть нове ППР, а попереднє буде скасовано.