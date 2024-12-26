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У Криму дрон вразив корабель, захоплений РФ у 2014 році, - соцмережі

Крим, Четвер 26 грудня 2024 10:17
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У Криму дрон вразив корабель, захоплений РФ у 2014 році, - соцмережі Фото: корабель "Федір Урюпін" вражений дроном у Криму 23 грудня (t.me/Crimeanwind)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений РФ в України в 2014 році. Інцидент трапився 23 грудня, але про нього стало відомо тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У бухті біля селища Чорноморське в Криму безпілотник вразив судно. Сталося це в понеділок, 23 грудня, близько 17.00", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингового Telegram-каналу, дрон влетів у борт судна "Федір Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але збитків завдано.

Що відомо про російський корабель "Федір Урюпін"

Судно "Федір Урюпін" побудовано 2010 року, було захоплено в України 2014 року під час окупації Криму. За словами джерела "Кримського вітру", останнім часом корабель не використовується.

Нагадаємо, 2017 року Приморський районний суд Одеси заарештував майно захопленого росіянами 2014 року в Криму підприємства "Чорноморнафтогаз". Тоді, поміж іншого, було заарештовано 27 суден, зокрема буксир "Федір Урюпін".

Втрати РФ в Україні

За минулу добу, 25 грудня, російська армія на фронті в Україні втратила 1540 військових. Загалом із 24 лютого 2022 року втрати РФ перевищили 780 тисяч солдатів.

Крім того, з початку вторгнення РФ в Україну російські війська втратили 28 кораблів.

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