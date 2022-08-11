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Судно з українським зерном не змогло вийти з Чорноморського порту, - Міноборони Туреччини

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Четвер 11 серпня 2022 10:14
Судно з українським зерном не змогло вийти з Чорноморського порту, - Міноборони Туреччини Фото: Судно з українським зерном не змогло вийти з Чорноморського порту (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Судно, яке сьогодні мало вийти з порту Чорноморська для відвантаження українського зерна, не змогло вийти в рейс. Зокрема, через погану погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Два кораблі, які вчора були оглянуті, йдуть в Україну. Навантажувальні роботи суден у портах України тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Так, 6 серпня три суховантажі з українським зерном вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Крім того, 8 серпня з українських портів вийшло ще два судна з продовольством.

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