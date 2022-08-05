Первый караван судов с украинским зерном отправился из портов Одессы

Из портов Одессы сегодня, 5 августа утром отправился первый караван судов с украинским зерном. Три судна направятся в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема в Telegram.

По его словам, на борту трех балкеров Navistar, Rojen и Polarnet 57 тысяч тонн украинской кукурузы.

"Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта "Черноморск". Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров по ООН и Турции будут работать и в дальнейшем, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - написал Найем.

Также он отметил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, нашей целью является полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первый заход ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Отметим, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков также подтвердил уход судов.

Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа. На следующий день вечером Razoni прибыл в Стамбул, а затем продолжит свой путь в порт Триполи в Ливане.

Добавим, что экспорт украинского зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.