Судно РФ, що затонуло біля Іспанії, могло везти ядерні редактори в КНДР, - CNN

Що за корабель і що з ним сталося

Судно Ursa Major вийшло із Санкт-Петербурга і офіційно прямувало до Владивостока. 22 грудня 2024 року на борту стався ряд вибухів - після цього корабель подав сигнал лиха і затонув. Двоє членів екіпажу загинули.

Капітан судна розповів іспанським слідчим, що на борту перебували компоненти двох ядерних реакторів - імовірно, для підводного човна.

За словами капітана, маршрут судна могли змінити ще до загибелі - кінцевою точкою мала стати Північна Корея.

Це збігається з подальшими подіями: вже через рік після затоплення КНДР оголосила про будівництво свого першого атомного підводного човна.

CNN також звертає увагу на поведінку Росії після інциденту. Кілька днів над місцем загибелі Ursa Major перебувало російське дослідницьке судно "Янтарь". Після цього в тому самому районі зафіксували ще чотири вибухи.