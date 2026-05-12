RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Судно РФ, затонувшее возле Испании, могло везти ядерные редакторы в КНДР, - CNN

13:56 12.05.2026 Вт
2 мин
Подробности появились почти через полтора года
aimg Елена Чупровская
Фото: Судно Ursa Major затонуло у берегов Испании (росСМИ)

Российское грузовое судно, которое затонуло у берегов Испании в декабре 2024 года, могло везти компоненты ядерных реакторов для Северной Кореи.

Что за корабль и что с ним произошло

Судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга и официально направлялось во Владивосток. 22 декабря 2024 года на борту произошел ряд взрывов - после этого корабль подал сигнал бедствия и затонул. Двое членов экипажа погибли.

Капитан судна рассказал испанским следователям, что на борту находились компоненты двух ядерных реакторов - предположительно, для подводной лодки.

По словам капитана, маршрут судна могли изменить еще до гибели - конечной точкой должна была стать Северная Корея.

Это совпадает с последующими событиями: уже через год после затопления КНДР объявила о строительстве своей первой атомной подводной лодки.

CNN также обращает внимание на поведение России после инцидента. Несколько дней над местом гибели Ursa Major находилось российское исследовательское судно "Янтарь". После этого в том же районе зафиксировали еще четыре взрыва.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2026 года британский военный флот выгнал из Бристольского залива другой подозрительный российский корабль - он простоял на якоре вблизи подводных кабелей связи между Британией и США.

Россия продолжает терять свой флот. Напомним: в апреле 2026 года дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили в Крыму три военных корабля РФ - большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также судно неустановленного типа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияКНДРИспания