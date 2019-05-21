Судно-отель на Днепре в Киеве продадут с аукциона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги (аукцион) судно "Отель Баккара", что находится на балансе обанкротившегося АО "ВТБ БАНК". Об этом сообщатся на странице фонда в Facebook.

Как отмечается в сообщении, судно "Отель Баккара" построено в 2007 году, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в г. Киев. Судно используется в качестве гостиницы на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал и т.п.

По данным фонда, начальная цена лота - 83,7 млн грн, дата проведения аукциона - 31 мая 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 27 ноября 2018 года правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных.

Временная администрация работала в АО "ВТБ Банк" с 28 ноября до 18 декабря 2018 года. С 19 декабря 2018 начата ликвидация АО "ВТБ Банк".