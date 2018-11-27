НБУ объявил о банкротстве дочернего банка ВТБ в Украине

Фото: ВТБ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дочка российского государственного банка официально признана неплатежеспособной

Правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

В НБУ напомнили, АО "ВТБ Банк" был включен в категорию проблемных 13 ноября. Тогда же был установлен срок для принятия АО "ВТБ Банк" плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

"Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев АО "ВТБ Банк" для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствия принятых и реалистических мер для улучшения ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность АО "ВТБ Банк" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, сегодня правлением НБУ принято решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных", - говорится в заявлении НБУ

НБУ отмечает, что 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59 108 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц суммы в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

"Отнесение АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На сегодня ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в начале ноября АО "ВТБ Банк" ввел ограничения на снятие наличных в Украине и комиссию в размере 10%, а в середине ноября поднял ее до 25% для крупных сумм.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в связи с решением Международного арбитражного суда в Гааге о компенсации украинским компаниям за активы в оккупированном Крыму.

В московском офисе государственного российского банка ВТБ заявили, что хотели бы сдать лицензию дочернего банка "ВТБ Банк" в Украине, но не могут этого сделать из-за того, что сначала должны погасить обязательства перед вкладчиками.