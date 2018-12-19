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НБУ решил ликвидировать "ВТБ Банк"

Новости » Финансы    19.12.2018 - 11:50
НБУ решил ликвидировать "ВТБ Банк"
Фото: ВТБ Банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение о ликвидации было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "ВТБ Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, решение было принято 18 декабря 2018 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, 27 ноября правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных. Как отметили в НБУ, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

В НБУ отмечали, что 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59 108 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц суммы в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

Напомним, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в связи с решением Международного арбитражного суда в Гааге о компенсации украинским компаниям за активы в оккупированном Крыму.

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