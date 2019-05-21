Судно-готель на Дніпрі в Києві продадуть з аукціону

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги (аукціон) судно "Готель Баккара", що перебуває на балансі збанкрутілого "ВТБ БАНК". Про це повідомляться на сторінці фонду у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, судно "Готель Баккара" побудоване 2007 року, пришвартоване на річці Дніпро у районі Північно-західної частини Венеціанського острову у м. Київ. Судно використовується в якості готелю на воді, має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-зал тощо.

За даними фонду початкова ціна лоту - 83,7 млн грн, дата проведення аукціону - 31 травня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 листопада 2018 року правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Тимчасова адміністрація працювала в АТ "ВТБ Банк" з 28 листопада до 18 грудня 2018 року. З 19 грудня 2018 розпочата ліквідація АТ "ВТБ Банк".