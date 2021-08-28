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Судно, которое везло 7 тысяч тонн украинской пшеницы, затонуло у Крита

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 19:01
Судно, которое везло 7 тысяч тонн украинской пшеницы, затонуло у Крита Фото: судно затонуло у Крита (marinetraffic.com)
Автор: Инна Собора

Судно Sea Bird, на борту которого находились семь тонн украинской пшеницы, затонуло у Крита. Оно следовало из Украины в Тунис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime Bulletin.

На борту было 16 членов экипажа, все сирийцы. Их удалось спасти.

Судно затонуло после столкновения. Судя по позиций кораблей, Sea Bird, вероятно, столкнулся с ливанским грузовым кораблем Haya.

Ранее у побережья Йемена затонул нефтяной танкер.

Также у побережья Йемена горел танкер, перевозящий 1 млн барр. нефти из Украины в Китай.

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