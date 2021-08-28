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Судно, яке везло 7 тисяч тонн української пшениці, затонуло біля Криту

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Субота 28 серпня 2021 19:01
Судно, яке везло 7 тисяч тонн української пшениці, затонуло біля Криту Фото: судно затонуло біля Криту (marinetraffic.com)
Автор: Инна Собора

Судно Sea Bird, на борту якого було сім тонн української пшениці, затонуло біля Криту. Воно прямувало з України до Тунісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maritime Bulletin.

На борту було 16 членів екіпажу, всі сирійці. Їх вдалося врятувати.

Судно затонуло після зіткнення. Судячи з позицій кораблів, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya.

Раніше біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер.

Також біля узбережжя Ємену горів танкер, що перевозить 1 млн бар. нафти з України в Китай.

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