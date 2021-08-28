Судно, яке везло 7 тисяч тонн української пшениці, затонуло біля Криту
Фото: судно затонуло біля Криту (marinetraffic.com)
Судно Sea Bird, на борту якого було сім тонн української пшениці, затонуло біля Криту. Воно прямувало з України до Тунісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maritime Bulletin.
На борту було 16 членів екіпажу, всі сирійці. Їх вдалося врятувати.
Судно затонуло після зіткнення. Судячи з позицій кораблів, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya.
Раніше біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер.
Також біля узбережжя Ємену горів танкер, що перевозить 1 млн бар. нафти з України в Китай.