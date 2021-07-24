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У побережья Йемена затонул нефтяной танкер

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Йемен, Суббота 24 июля 2021 00:57
У побережья Йемена затонул нефтяной танкер Фото: нефтяной танкер (flickr.com/tfadam)
Автор: РБК-Украина

У побережья Йемена затонул нефтяной танкер. Вдоль берега и в Аденском заливе образовалось нефтяное пятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Мохаммед Амзарба, глава администрации порта Адена, заявил, что на прошлой неделе власти были предупреждены о том, что судно под названием "Dia" тонет.

Амзарба сказал, что портовые власти пытались использовать буксир, чтобы обезопасить "Dia", но для этого потребовалось бы привлечь "специализированные компании".

Другой чиновник порта Аден сказал, что судно было пришвартовано с 2014 года в Эль-Барике, к западу от главного порта, и в нем хранились запасы дизельного топлива.

Неясно, сколько топлива хранилось на корабле, когда он затонул.

Утечка топлива распространилась вдоль побережья примерно на 20 километров.

Ахмед Фахим, член комитета по спасению окружающей среды в Адене, сказал, что никто не позаботился об "обслуживании танкера, поэтому он затонул, вызвав катастрофу на побережье".

В предварительном правительственном отчете говорится, что разлив достиг близлежащего заповедника. Фахим сказал, что на берег выбросило мертвую рыбу.

Несколько других нефтяных суден также брошены в Адене, что вызывает опасения относительно новых возможных экологических катастроф.

Ранее возле берегов Йемена затонула лодка с мигрантами: найдены тела более 20 человек.

Также возле побережья Йемена горел танкер, перевозящий 1 млн барр. нефти из Украины в Китай.

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Йемен танкер
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