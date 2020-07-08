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Судно, которое может достроить "Северный поток-2", вышло из порта Германии

Среда 08 июля 2020 обновлено 02:37
Судно, которое может достроить "Северный поток-2", вышло из порта Германии
Фото: российское судно "Фортуна" (marinetraffic.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российское судно "Фортуна" покинуло порт Мукран

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" во вторник, 7 июля, вышло из немецкого порта Мукран и отправилось в направлении Дании. Бражна "Фортуна" может быть использована для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов My Ship Tracking.

Российское судно вышло из немецкого порта после того, как Дания разрешила использовать специальные судна для укладки трубопровода "Северный поток-2".

Судно "Фортуна" имеет все необходимые возможности для завершения строительства российского газопровода.

Судно, которое может достроить &quot;Северный поток-2&quot;, вышло из порта Германии

Отметим, газопровод "Северный поток-2" должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Труба проходит через воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Поскольку трубопровод идет в обход Украины, в Киеве опасаются, что его запуск сократит транзитные поставки российского газа в Европу по украинской ГТС. Ежегодно Украина получает от транзита российского газа около 3 млрд долларов прямого дохода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" остановилось в 2019 году из-за санкций США, после введения которых швейцарская компания Allseas отказалась продолжать укладку трубопровода.

Однако, Россия готова достроить газопровод "Северный поток-2", даже если США введут новые санкции.

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