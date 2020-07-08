Судно, яке може добудувати "Північний потік-2", вийшло з порту Німеччини

Фото: російське судно "Фортуна" (marinetraffic.com)

Російське судно "Фортуна" покинуло порт Мукран

Російське судно-трубоукладальник "Фортуна" у вівторок, 7 липня, вийшло з німецького порту Мукран та вирушило в напрямку Данії. Бражна "Фортуна" може бути використана для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це свідчать дані сервісу відстеження суден My Ship Tracking.

Російське судно вийшло з німецького порту після того, як Данія дозволила використовувати спеціальні судна для укладання трубопроводу "Північний потік-2".

Судно "Фортуна" має всі необхідні можливості для завершення будівництва російського газопроводу.

Зазначимо, газопровід "Північний потік-2" має поєднати Росію та Німеччину через Балтійське море. Труба проходить через води Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Оскільки трубопровід йде в обхід України, у Києві побоюються, що його запуск скоротить транзитні поставки російського газу до Європи українською ГТС. Щорічно Україна отримує від транзиту російського газу близько 3 млрд доларів прямого доходу.

Нагадаємо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" зупинилося у 2019 році через санкції США, після введення яких швейцарська компанія Allseas відмовилася продовжувати укладання трубопроводу.

Однак, Росія готова добудувати газопровід "Північний потік-2", навіть якщо США введуть нові санкції.