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Россия намерена достроить "Северный поток-2", несмотря на новые санкции

Новости » Политика     28.05.2020 - 21:06
Россия намерена достроить "Северный поток-2", несмотря на новые санкции
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Кремль не менял планов по завершению строительства "Северного потока-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на американские санкции. Песков отметил, что планы относительно трубопровода не менялись.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Так, Россия не собирается отказываться от своих планов по завершению строительства "Северного потока-2", несмотря на опасность введения новых санкций США.

"По "Северному потоку-2" планы не менялись", - заявил Песков.

Он пояснил, что в Кремле считают американские санкции против трубопровода "недобросовестной конкуренцией", а также, что они "противоречат международному праву".

Отметим, что строительство газопровода "Северный поток-2" было прекращено в декабре прошлого года из-за санкций США. Трубоукладчик из-за угрозы попадания под американские санкции отказался продолжать работу.

Напомним, накануне американский посол Ричард Гренелл заявил о возможности введения новых санкций против России из-за строительства "Северного потока-2".

Также РБК-Украина писало, что Россия в ближайшее время может возобновить строительство "Северного потока-2" в Балтийском море.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикистроительствоКремльСеверный поток-2
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