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Судно с 124 пассажирами на борту загорелось на Филиппинах, есть погибшие

Фото: судно с 124 пассажирами на борту загорелось на Филиппинах (facebook.com/coastguardph)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере семь человек погибли в понедельник при пожаре на быстроходном судне у берегов филиппинского острова Лусон. На борту находились 124 пассажира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на береговую охрану страны в Facebook.

Согласно ее данным, на борту судна, которое вышло из острова Полилло примерно в 05:00 (00:00 по Киеву) и направилось к острову Лусон, находились, в том числе 10 членов экипажа. 120 человек были спасены, 23 из них получили ранения и сейчас находятся в больнице. Еще семерых ищут спасатели.

Пожар на судне был взят под контроль. Возгорание произошло, когда до места назначения оставалось менее 1 км.

Напомним, на востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля было 200 человек.

У берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе. В результате пострадали члены экипажа.

Ранее сообщалось, что в Афганистане подорвался автобус с людьми. В нем перевозили преподавателей университета. Есть раненые и погибшие.

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Филиппины