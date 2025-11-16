Судний день для "Рубікону": FPV-дрони ЗСУ знищили позиції елітного підрозділу РФ

За останній час підрозділ РУБпАК бригади здійснив серію результативних атак по позиціях одного з елітних російських формувань - підрозділу "Рубікон".

Єгері методично знищували техніку, укриття, піхоту та позиції противника. Зокрема, підтверджено ураження антен та операторів російських безпілотників, що суттєво послабило можливості ворога у повітряній розвідці та координації дій.

У деяких випадках російські військові кидали техніку та намагалися сховатися, однак українські FPV-команди працювали до повного знищення як машин, так і живої сили противника.

У бригаді зазначають, що щоденна робота операторів дронів системно позбавляє окупантів бронетехніки, зв'язку та особового складу, суттєво знижуючи бойовий потенціал російських сил на цій ділянці фронту.