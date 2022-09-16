ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Судье Верховного суда приостановили доступ к гостайне из-за возможного гражданства РФ

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 18:50
Судье Верховного суда приостановили доступ к гостайне из-за возможного гражданства РФ Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вчера была обнародована информация о возможном наличии паспорта РФ у главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховного суда.

Главы Верховного суда Всеволод Князев комментируя возможное наличие паспорта РФ у его заместителя заявил, что Верховный суд всегда стоит на основе верховенства права и справедливости, соответственно, осуждает любые проявления коллаборационизма в государстве и в судебной системе и готов бороться с такими явлениями.

"В случае официального подтверждения в установленный законом способ этой информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется. Верховный суд будет действовать способом, определенным Конституцией и законами Украины, в соответствии с решением Высшего совета правосудия и других привлеченных органов", - заявил Князев.

По его словам, правоохранители уже привлечены к расследованиям обнародованной информации, а на этот период доступ к государственной тайне главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда приостановлен.

Напомним, что в Украине был подготовлен законопроект о наказании за получение паспорта РФ.

Позже были раскрыты детали возможного наказания . Украинские госслужащие могут получить до 15 лет лишения свободы за российское гражданство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники