Судье Верховного суда приостановили доступ к гостайне из-за возможного гражданства РФ

Вчера была обнародована информация о возможном наличии паспорта РФ у главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховного суда.

Главы Верховного суда Всеволод Князев комментируя возможное наличие паспорта РФ у его заместителя заявил, что Верховный суд всегда стоит на основе верховенства права и справедливости, соответственно, осуждает любые проявления коллаборационизма в государстве и в судебной системе и готов бороться с такими явлениями.

"В случае официального подтверждения в установленный законом способ этой информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется. Верховный суд будет действовать способом, определенным Конституцией и законами Украины, в соответствии с решением Высшего совета правосудия и других привлеченных органов", - заявил Князев.

По его словам, правоохранители уже привлечены к расследованиям обнародованной информации, а на этот период доступ к государственной тайне главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда приостановлен.