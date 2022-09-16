Судді Верховного суду призупинили доступ до держтаємниці через можливе громадянство РФ

Вчора була оприлюднена інформація щодо можливої наявності паспорта РФ у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховного суду.

Голови Верховного суду Всеволод Князєв коментуючи можливу наявність паспорта РФ у його заступника заявив, що Верховний суд завжди стоїть на засадах верховенства права та справедливості, відповідно, засуджує будь-які прояви колабораціонізму в державі та в судовій системі й готовий боротися з такими явищами.

"У випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб цієї інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами України, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя й інших залучених органів", - заявив Князєв.

За його словами, правоохоронці вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації, а на цей період доступ до державної таємниці голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду призупинено.