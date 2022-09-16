За получение российского паспорта будут давать до 15 лет: кого это касается
Законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта согласован на правительственном совещании. Украинские госслужащие могут получить до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук .
По ее данным, суть проекта такова:
- 1. Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 2. За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
- 3. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
- 4. От 8 до 12 лет лишения свободы за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение. То есть здесь речь идет о косвенном принуждении.
"Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается", - добавила она.
По словам, нормы нового закона направлены, прежде всего, на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины.
Напомним, ранее Ирина Верещук заявила, что карьера педагогов на временно захваченных территориях Украины, которые будут сотрудничать с оккупантами, будет завершена.