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За получение российского паспорта будут давать до 15 лет: кого это касается

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Украина, Пятница 16 сентября 2022 11:37
За получение российского паспорта будут давать до 15 лет: кого это касается Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта согласован на правительственном совещании. Украинские госслужащие могут получить до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук .

По ее данным, суть проекта такова:

  • 1. Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 2. За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
  • 3. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
  • 4. От 8 до 12 лет лишения свободы за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение. То есть здесь речь идет о косвенном принуждении.

"Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается", - добавила она.

По словам, нормы нового закона направлены, прежде всего, на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины.

Напомним, ранее Ирина Верещук заявила, что карьера педагогов на временно захваченных территориях Украины, которые будут сотрудничать с оккупантами, будет завершена.

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