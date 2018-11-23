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Судді в Україні зможуть отримувати зарплатню, вищу в 30-50 разів прожиткового мінімуму

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 13:41
Судді в Україні зможуть отримувати зарплатню, вищу в 30-50 разів прожиткового мінімуму
Ілюстративне фото (twitter.com/antikorua)

Отримувати вищу зарплатню судді зможуть після успішного складання кваліфікаційного оцінювання

У разі успішного проходження кваліфікаційного оцінювання українські судді зможуть отримувати зарплатню вищу у 30-50 разів від прожиткового мінімуму. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомили у прес-службі Вищої ради правосуддя (ВРП).

Зокрема, у 30 разів більша за прожитковий мінімум в Україні передбачена зарплата для суддів першої інстанції та приблизно в 50 разів - для суддів апеляційних судів. Це також зазначено у звіті "Відбір та оцінювання суддів в Україні".

"Проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, яке було задумано як єдина разова акція з оцінки 5500 діючих суддів  для перевірки їхньої здатності виконувати свої суддівські обов’язки, передбачає ті самі два етапи, що і в рамках відбору до Верховного Суду. Судді, які відмовляються пройти оцінювання чи не проходять тестування, підлягають звільненню", - зазначили у ВРП.

 

Також додали, що у 2018 році проводиться аналогічний відбір суддів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду. Також триває другий етап конкурсу до Верховного Суду, а також до судів першої інстанції.

Нагадаємо, вища рада правосуддя у 2017 році звільнила 172 суддів за вчинення суттєвих дисциплінарних правопорушень.

За дисциплінарні порушення торік звільнили 172 суддів, - ВРП В Україні з 2014 року звільнилися майже 3 тис. суддів
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