Судді в Україні зможуть отримувати зарплатню, вищу в 30-50 разів прожиткового мінімуму

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Отримувати вищу зарплатню судді зможуть після успішного складання кваліфікаційного оцінювання

У разі успішного проходження кваліфікаційного оцінювання українські судді зможуть отримувати зарплатню вищу у 30-50 разів від прожиткового мінімуму. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомили у прес-службі Вищої ради правосуддя (ВРП).

Зокрема, у 30 разів більша за прожитковий мінімум в Україні передбачена зарплата для суддів першої інстанції та приблизно в 50 разів - для суддів апеляційних судів. Це також зазначено у звіті "Відбір та оцінювання суддів в Україні".

"Проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, яке було задумано як єдина разова акція з оцінки 5500 діючих суддів для перевірки їхньої здатності виконувати свої суддівські обов’язки, передбачає ті самі два етапи, що і в рамках відбору до Верховного Суду. Судді, які відмовляються пройти оцінювання чи не проходять тестування, підлягають звільненню", - зазначили у ВРП.

Також додали, що у 2018 році проводиться аналогічний відбір суддів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду. Також триває другий етап конкурсу до Верховного Суду, а також до судів першої інстанції.

Нагадаємо, вища рада правосуддя у 2017 році звільнила 172 суддів за вчинення суттєвих дисциплінарних правопорушень.