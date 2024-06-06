Суди призупинили дві гучні справи проти Трампа: їх розглядатимуть уже після виборів

Суди призупинили справи проти Дональда Трампа за втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та неналежне зберігання політиком секретних документів. Ці справи розглядатимуться уже після виборів президента США у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSNBC і The New York Times.
Апеляційний суд штату Джорджія в середу, 5 червня, ухвалив наказ про призупинення справи, попереднє слухання апеляції за якою було призначене на жовтень. Таким чином процес у цій справі проти Трампа не розпочнеться до президентських виборів 5 листопада.
"Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати", - йдеться у повідомленні.
Причиною призупинення стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.
Додамо, що у Федеральному суді також розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у його маєтку після закінчення президентського терміну.
В середу федеральна суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу. Вона призначила розгляд низки клопотань адвокатів у цій справі на кінець червня, тож до виборів питання по суті також розглядатися не буде.
Загалом проти Дональда Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення.
Однією зі справ проти політика є спроба втручання у вибори в 2020 році. Лідера республіканців звинувачують у тому, що під час мітингу 6 січня 2021 року він фактично закликав своїх прибічників штурмувати Капітолій.
За ці дії проти Трампа було порушено кримінальну справу.
У грудні минулого року Федеральний суд задовольнив прохання Трампа призупинити розгляд справи. Політик позивався про надання йому повного імунітету від кримінальних звинувачень.
Влітку 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа низку документів з грифом "секретно". Він був зобов'язаний здати ці документи у Національний архів після складання повноважень президента США.
У червні 2023 року прокуратура США висунула екс-президенту звинувачення за 37 пунктами у справі щодо неналежного зберігання секретних документів. Політик не визнав свою провину.
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