Суди призупинили дві гучні справи проти Трампа: їх розглядатимуть уже після виборів
Суди призупинили справи проти Дональда Трампа за втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та неналежне зберігання політиком секретних документів. Ці справи розглядатимуться уже після виборів президента США у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSNBC і The New York Times.
Апеляційний суд штату Джорджія в середу, 5 червня, ухвалив наказ про призупинення справи, попереднє слухання апеляції за якою було призначене на жовтень. Таким чином процес у цій справі проти Трампа не розпочнеться до президентських виборів 5 листопада.
"Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати", - йдеться у повідомленні.
Причиною призупинення стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.
Додамо, що у Федеральному суді також розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у його маєтку після закінчення президентського терміну.
В середу федеральна суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу. Вона призначила розгляд низки клопотань адвокатів у цій справі на кінець червня, тож до виборів питання по суті також розглядатися не буде.
Втручання у вибори президента 2020 року
Загалом проти Дональда Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення.
Однією зі справ проти політика є спроба втручання у вибори в 2020 році. Лідера республіканців звинувачують у тому, що під час мітингу 6 січня 2021 року він фактично закликав своїх прибічників штурмувати Капітолій.
За ці дії проти Трампа було порушено кримінальну справу.
У грудні минулого року Федеральний суд задовольнив прохання Трампа призупинити розгляд справи. Політик позивався про надання йому повного імунітету від кримінальних звинувачень.
Справа про зберігання секретних документів
Влітку 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа низку документів з грифом "секретно". Він був зобов'язаний здати ці документи у Національний архів після складання повноважень президента США.
У червні 2023 року прокуратура США висунула екс-президенту звинувачення за 37 пунктами у справі щодо неналежного зберігання секретних документів. Політик не визнав свою провину.
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