Суди призупинили дві гучні справи проти Трампа: їх розглядатимуть уже після виборів

Суди призупинили справи проти Дональда Трампа за втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та неналежне зберігання політиком секретних документів. Ці справи розглядатимуться уже після виборів президента США у листопаді.

Апеляційний суд штату Джорджія в середу, 5 червня, ухвалив наказ про призупинення справи, попереднє слухання апеляції за якою було призначене на жовтень. Таким чином процес у цій справі проти Трампа не розпочнеться до президентських виборів 5 листопада.

"Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати", - йдеться у повідомленні.

Причиною призупинення стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.

Додамо, що у Федеральному суді також розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у його маєтку після закінчення президентського терміну.

В середу федеральна суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу. Вона призначила розгляд низки клопотань адвокатів у цій справі на кінець червня, тож до виборів питання по суті також розглядатися не буде.