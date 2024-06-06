Суды приостановили два громких дела против Трампа: их будут рассматривать уже после выборов

Суды приостановили дела против Дональда Трампа за вмешательство в президентские выборы в штате Джорджия и ненадлежащее хранение политиком секретных документов. Эти дела будут рассматриваться уже после выборов президента США в ноябре.

Апелляционный суд штата Джорджия в среду, 5 июня, принял приказ о приостановлении дела, предварительное слушание апелляции по которому было назначено на октябрь. Таким образом процесс по этому делу против Трампа не начнется до президентских выборов 5 ноября.

"Если это произойдет, то еще больше усложнит дело против него на уровне штата, в котором, в отличие от федеральных дел, он не может сам себя уволить или помиловать", - говорится в сообщении.

Причиной приостановления стали попытки отстранить от рассмотрения дела окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис. Ее обвиняют в привлечении своего партнера по отношениям Натана Уэйда в качестве главного обвинителя по этому делу.

Добавим, что в Федеральном суде также рассматривается дело о незаконном хранении Трампом секретных документов в его особняке после окончания президентского срока.

В среду федеральная судья Эйлин Кэннон изменила график судебного процесса. Она назначила рассмотрение ряда ходатайств адвокатов по этому делу на конец июня, так что до выборов вопрос по существу также рассматриваться не будет.