Суды приостановили два громких дела против Трампа: их будут рассматривать уже после выборов
Суды приостановили дела против Дональда Трампа за вмешательство в президентские выборы в штате Джорджия и ненадлежащее хранение политиком секретных документов. Эти дела будут рассматриваться уже после выборов президента США в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSNBC и The New York Times.
Апелляционный суд штата Джорджия в среду, 5 июня, принял приказ о приостановлении дела, предварительное слушание апелляции по которому было назначено на октябрь. Таким образом процесс по этому делу против Трампа не начнется до президентских выборов 5 ноября.
"Если это произойдет, то еще больше усложнит дело против него на уровне штата, в котором, в отличие от федеральных дел, он не может сам себя уволить или помиловать", - говорится в сообщении.
Причиной приостановления стали попытки отстранить от рассмотрения дела окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис. Ее обвиняют в привлечении своего партнера по отношениям Натана Уэйда в качестве главного обвинителя по этому делу.
Добавим, что в Федеральном суде также рассматривается дело о незаконном хранении Трампом секретных документов в его особняке после окончания президентского срока.
В среду федеральная судья Эйлин Кэннон изменила график судебного процесса. Она назначила рассмотрение ряда ходатайств адвокатов по этому делу на конец июня, так что до выборов вопрос по существу также рассматриваться не будет.
Вмешательство в выборы президента 2020 года
Всего против Дональда Трампа выдвинуто 91 уголовное обвинение.
Одним из дел против политика является попытка вмешательства в выборы в 2020 году. Лидера республиканцев обвиняют в том, что во время митинга 6 января 2021 года он фактически призвал своих сторонников штурмовать Капитолий.
За эти действия против Трампа было возбуждено уголовное дело в Джорджии касательно заговора с целью отмены результатов выборов 2020 года.
В декабре прошлого года Федеральный суд удовлетворил просьбу Трампа приостановить рассмотрение дела. Политик подал иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений.
Дело о хранении секретных документов
Летом 2022 года ФБР обнаружило в имении Трампа ряд документов с грифом "секретно". Он был обязан сдать эти документы в Национальный архив после сложения полномочий президента США.
В июне 2023 года прокуратура США выдвинула экс-президенту обвинения по 37 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Политик не признал свою вину.
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