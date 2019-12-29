В ГПУ утверждают, что суды по делу экс-"беркутовцев" продолжатся

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В прокуратуре отметили, что экс-"беркутовцы" будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности

Судебное разбирательство по обвинению экс-"беркутовцам" в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В прокуратуре отметили, что экс-"беркутовцы" будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

"Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пятерым бывшим работникам ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.

Как отмечали в ГПУ, в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

"После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - добавили в прокуратуре.

Напомним, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что экс-"беркутовцы" могут попасть в списки на обмен пленными. Киев и ОРДЛО уже согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.