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Порошенко подпишет указ о назначении судей ВАКС на этой неделе

Новости » Политика    09.04.2019 - 01:59
Порошенко подпишет указ о назначении судей ВАКС на этой неделе
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент считает, что конкурс в Высший антикоррупционный суд был проведен блестяще

Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать указ о назначении судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на этой неделе. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Президент считает, что конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины был проведен "блестяще", с участием совета международных экспертов, и "признан во всем мире".

"На этой неделе я должен подписать указ. Мы должны запустить Антикоррупционный суд", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что начало работы антикоррупционного суда - это "реализация того, что записано в Конституции относительно членства Украины в ЕС и НАТО", как и шаги по защите активистов, которые "имеют право на протест".

Напомним, посольство США в Украине приветствовало назначение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты в Украине, подчеркнув, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти по обеспечению беспристрастного правосудия.

Председатель Общественного совета международных экспертов Энтони Хупер заявил, что Украина стала первым суверенным государством в мире, которое привлекло к процессу отбора судей иностранных экспертов.

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