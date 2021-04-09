UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нет судейских гарантий: к Тупицкому могут применить привод

Автор: Юлия Струк

К уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому могут применить принудительный привод. У него сейчас нет судейских гарантий.

Об этом заявила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в интервью изданию "Цензор".

"Сейчас могут (применить принудительный привод, - ред.), если так решит суд. Он уволен указом президента. У него нет судейских гарантий. Его лишили государственной охраны. Ходит со своей", - рассказала нардеп.

Напомним, в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление поступило от группы народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Как пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Так, против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Расследование его дела продлили до 28 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныСуд
Читайте также
В КСУ оспорили указ Зеленского об увольнении Тупицкого
Верховный суд открыл дело по отмене Зеленским назначения судей КСУ
Прогноз погоды