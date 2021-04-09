Нет судейских гарантий: к Тупицкому могут применить привод

К уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому могут применить принудительный привод. У него сейчас нет судейских гарантий.
"Сейчас могут (применить принудительный привод, - ред.), если так решит суд. Он уволен указом президента. У него нет судейских гарантий. Его лишили государственной охраны. Ходит со своей", - рассказала нардеп.
Напомним, в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление поступило от группы народных депутатов.
Как писало РБК-Украина, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
Как пояснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.
Так, против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Расследование его дела продлили до 28 мая.