Немає суддівських гарантій: до Тупицького можуть застосувати привід

До звільненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького можуть застосувати примусовий привід. У нього зараз немає суддівських гарантій.
"Зараз можуть (застосувати примусовий привід, - ред.), якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій. Його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю", - розповіла нардеп.
Нагадаємо, в Конституційному суді України оскаржили укази президента Володимира Зеленського про звільнення глави КСУ Олександра Тупицького і судді Олександра Касмініна. Відповідне конституційне подання надійшло від групи народних депутатів.
Як писало РБК-Україна, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.
Як пояснив представник президента в КСУ Федір Веніславський, після указу Зеленського Олександр Тупицький уже не очолює Конституційний суд.
Так, проти екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами Зуєвського енергомеханічного заводу. Розслідування його справи продовжили до 28 травня.