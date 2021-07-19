На судей Верховного суда завели дело за отмену указа по Тупицкому

Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело на судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.
"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство по злоупотреблению властью судьями Кассационного административного суда ВСУ", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что еще 15 июля в бюро поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР относительно злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа Зеленского по Тупицкому.
"Действуя в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, Главным следственным управлением Государственного бюро расследований внесены сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией "злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Напомним, на прошлой неделе Верховный суд отменил указ, согласно которому Тупицкий лишился должности в Конституционном суде.
У Зеленского заявили, что это якобы попытка сорвать судебную реформу и пообещали обжаловать решение.