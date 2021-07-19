На судей Верховного суда завели дело за отмену указа по Тупицкому

Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело на судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского , которым он лишил должности бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство по злоупотреблению властью судьями Кассационного административного суда ВСУ", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что еще 15 июля в бюро поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР относительно злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа Зеленского по Тупицкому.

"Действуя в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, Главным следственным управлением Государственного бюро расследований внесены сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией "злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе ГБР.