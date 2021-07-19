На суддів Верховного суду завели справу за скасування указу щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань (ДБР) завело справу на суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського , яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за заявою громадської організації зареєстрували провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду ВСУ", - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що ще 15 липня до бюро надійшла заява від представника однієї з громадських організацій. Заявник просив внести відомості до ЄРДР щодо зловживання владою суддями у зв'язку зі скасуванням указу Зеленського щодо Тупицького.

"Діючи відповідно до вимог ст. 214 КПК України, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією "зловживання владою або службовим становищем" (ч. 2 ст. 364 КК України)", - повідомили в прес-службі ДБР.