На суддів Верховного суду завели справу за скасування указу щодо Тупицького
Державне бюро розслідувань (ДБР) завело справу на суддів Верховного суду, які винесли рішення про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він позбавив посади колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ДБР.
"Слідчі Державного бюро розслідувань за заявою громадської організації зареєстрували провадження щодо зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду ВСУ", - зазначили в прес-службі.
Повідомляється, що ще 15 липня до бюро надійшла заява від представника однієї з громадських організацій. Заявник просив внести відомості до ЄРДР щодо зловживання владою суддями у зв'язку зі скасуванням указу Зеленського щодо Тупицького.
"Діючи відповідно до вимог ст. 214 КПК України, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією "зловживання владою або службовим становищем" (ч. 2 ст. 364 КК України)", - повідомили в прес-службі ДБР.
Нагадаємо, минулого тижня Верховний суд скасував указ, згідно з яким Тупицький позбувся посади в Конституційному суді.
У Зеленського заявили, що це нібито спроба зірвати судову реформу і пообіцяли оскаржити рішення.