Судей, которые предлагали взятку Холодницкому, ограничили в сроках ознакомления с делом

Всего в деле 6 томов

Судей, которые являются подозреваемыми в предложении взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Об этом говорится в постановлении Печерского суда от 13 марта, передает "Судебный репортер".

Отмечается, что суд установил для подозреваемых Геннадия Подберезного и Натальи Овчаренко и их защитникам срок ознакомления с материалами досудебного расследования до 26 марта 2018 года включительно.

12 февраля Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщила об окончании досудебного расследования и передала подозреваемым и их защитникам материалы для ознакомления. Всего в деле 6 томов (том №1 на 267 листов, том №2 - 193, том №3 - 194, том №4 - 239, том №5 - 234, том №6 - на 159 листов). Считается, что такое дело имеет небольшой объем.

По состоянию на 2 марта Подберезный и Овчаренко и адвокаты ознакомились только с двумя томами. По мнению ГПУ, защита таким образом затягивает направления обвинительного акта в суд.

Во время судебного заседания прокурор просил установить срок до 15 марта. Однако, защита Подберезного и сам подозреваемый, которые явились в суд, возражали против этих требований и объясняли, что знакомятся с учетом отведенного им времени и своих возможностей.

Экс-судья Овчаренко и другие адвокаты, на рассмотрение ходатайства не явились.

Отметим, что 10 января 2018 года суд уменьшил Овчаренко сумму залога, под которую она могла освободиться из-под стражи до 881 тыс. гривен. До этого залог составлял около 1,5 млн гривен, а в сентябре прошлого года - 5 млн гривен.

Касетельно Подберезного, который является председателем Кировского суда Днепра, то он вышел из-под стражи под залог в 5 млн гривен.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что судья Кировского районного суда Днепра Геннадий Подберезный, который предлагал взятку в 50 тыс. долларов руководителю САП Холодницкому, обновил выполнения обоязанностей в суде после отстранения.У него закончился срок отстранения от работы в суде.

Добавим, что в сентябре 2017 года судьи Подберезный и Овчаренко были задержаны за предложение взятки Холодницкому. Цель - избежать уголовной ответственности Овчаренко, которая подозревается Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в совершении коррупционного уголовного правонарушения. Судьи за эти деньги требовали закрытия данного уголовного производства и избежания ответственности.

Холодницкий предварительно обратился с заявлением в ГПУ и передача денежных средств фиксировалась. Сначала, по версии руководителя САП, ему предлагали 300 тыс. долларов, но позже судьи подтвердили возможность передачи только 100 тыс. гривен.