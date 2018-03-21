Суддів, які пропонували хабар Холодницькому, обмежили у термінах ознайомлення зі справою

Всього у справі 6 томів

Суддів, котрі є підозрюваними у пропозиції хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому, обмежили в термінах ознайомлення із матеріалами справи. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду від 13 березня, передає "Судовий репортер".

Зазначається, що суд встановив для підозрюваних Геннадія Підберезного і Наталії Овчаренко та їх захисників строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 26 березня 2018 року включно.

12 лютого Генпрокуратура України (ГПУ) повідомила про закінчення досудового розслідування і передала підозрюваним та їх захисникам матеріали для ознайомлення. Всього у справі 6 томів (том №1 на 267 аркушів, том №2 - на 193, том №3 - на 194, том №4 - на 239, том №5 - на 234, том №6 - на 159 аркушів). Вважається, що така справа має невеликий обсяг.

Станом на 2 березня Підберезний і Овчаренко та адвокати ознайомились тільки з двома томами. На думку ГПУ, захист таким чином затягує направлення обвинувального акту до суду.

Під час судового засідання прокурор просив встановити строк до 15 березня. Проте, захист Підберезного та сам підозрюваний, які з'явились у суд, заперечували проти цих вимог та пояснювали, що ознайомлюються з урахуванням відведеного їм часу та своїх можливостей.

Екс-суддя Овчаренко та інші адвокати на розгляд клопотання не з'явились.

Зазначимо, що 10 січня 2018 року суд зменшив Овчаренко суму застави, під яку вона могла звільнитись з-під варти до 881 тис. гривень. До цього застава складала близько 1,5 млн гривень, а у вересні минулого року - 5 млн гривень.

Щодо Підберезного, який є головою Кіровського суду Дніпра, то він вийшов з-під варти під заставу у 5 млн гривень.

Нагадаємо, у лютому 2018 року стало відомо, що суддя Кіровського районного суду Дніпра Геннадій Підберезний, котрий пропонував хабар у 50 тис. доларів керівнику САП Холодницькому, поновив виконання обов'язків у суді після відсторонення.У нього закінчився термін відсторонення від роботи у суді.

Додамо, що у вересні 2017 року судді Підберезний та Овчаренко були затримані за пропозицію хабара Холодницькому. Мета - уникнути кримінальної відповідальності Овчаренко яка підозрюється Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) у вчиненні корупційного кримінального правопорушення. Судді за ці гроші вимагали закриття даного кримінального провадження та уникнення відповідальності.

Холодницький попередньо звернувся із заявою в ГПУ і передача коштів фіксувалася. Спочатку, за версією керівника САП, йому пропонували 300 тис. доларів, але пізніше судді підтвердили можливість передачі тільки 100 тис. гривень.